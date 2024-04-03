Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! "Trabzonspor her zaman..."

Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! "Trabzonspor her zaman..."

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 23:29 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 23:36
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Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! "Trabzonspor her zaman..."

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından alınan galibiyeti değerledirdi.

Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

Trabzonspor her zaman varlığını hissettirmiştir, güçlüdür, futbol adına önemli işler yapmıştır, kupalar, şampiyonluklar kazanmıştır. Buna da devam edecektir.

Taraftarımız bizim için çok etkili. Şimdi böyle bir süreç yaşandı. Bununla ilgili kulüp bir şeyler konuşacaktır. Teknik direktör sahanın dışına çıkmak gibi bir durumum olmadığını düşünüyorum. Bunu ben sadece dışarıdan takip ediyorum. Sorumluluk sahibi insanların dilini ve üslubunu değiştirirlerse, biz bu oyunun yine güzel tarafına dönebiliriz. Ben yine bu tarafından bakacağım.

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