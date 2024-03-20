Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan basın toplantısı düzenledi!

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Konuşulacak çok şey var ama sonunda söylenilecek şeyi başında söylemek lazım. Türkiye'de bu güzide şehrin, güzide taraftarı hakkında böyle konuşanlardan tek tek hesap sorulacak.

"HAKEMLİK YAPAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİK"

Pazar günü bizim de istemediğimiz, sonuçlarını tasvip etmediğimiz bir maç oynandı... Biz geldiğimiz günden beri bu gerilen ortamın farkında olduğumuz için Fenerbahçe'yle olan ilişkilerimizi belli bir seviyede tuttuk... Fenerbahçeli yöneticilerin de ciddi katkısı oldu... Fenerbahçe Yönetim Kurulu bizi çok güzel misafir etmişti... Bir hakem katliamı ile karşı karşıya kalmıştık aslında. Trabzonspor'un hakları, VAR'da oturan eski bir hakem tarafından çalınmıştı... Bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapamayacağını söylemiştik, hakemlik de yapamıyor. Bu işleri yapan herkesin sonu aynı olacaktır...

"HİÇ DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?"

İlk maçta yapılan haksızlıklar, iki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, bu mücadelenin Anadolu takımlarına yansıtılması... Trabzonspor, Anadolu'nun en büyük savunucusu olmuştur. Bu şehrin taraftarı da gençleri de futboldan anlamaktadır. Bu yaklaşım şehrimizi, bizi germektedir... VAR'daki sahtekarlar Galatasaray, Fenerbahçe maçları olduğunda 3-4 pozisyon geriye gidiyor. Bunları insanların görmediğini mi düşünüyorsunuz? Kimse bunları anlamıyor mu? Niye Trabzon'a geldiğinizde tepki görüyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz?

"CAMİAMIZ BUNU İSTEMİYOR"

Biz geldiğimizden beri adalet diyoruz ama kendi içimize de bakacağız. Taraftarımız davasında ne kadar haklı olursa olsun ki haklıdır, sahaya müdahale edilmemelidir. Camiamız da bunu istemiyor. Yönetim, bu camianın hakkını rahatlıkla savunabilir. Sahaya inmekle bir şey olmuyor. Olacaksa biz yaparız, hem de kralını yaparız ama bir şey olmuyor.

"TRABZONSPOR CEZAYI HAK ETMİŞTİR"

Biz böyle yaparak, haklı davamızda haksız duruma düşüyoruz. İşler böyle yürümüyor, yıllardır böyle yürümediğini de gördük. Dolayısıyla ben Trabzonspor Başkanı olarak şunu söylüyorum. Trabzonspor cezayı hak etmiştir ama adalet herkes için olacak.

"DELİKANLILIĞA SIĞMAZ"

Bugüne kadar Türkiye'de binlerce kez su atıldı, statlar yakıldı, polis arabaları ters çevrildi... Ancak Türkiye'de ilk defa bir şey oldu; sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı... Yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa sığmaz...

"TRABZONSPOR İLK KEZ EVİNDE MAÇ KAYBETMİYOR"

Tribünlere bakmak, elleri cebinde havalimanında o bakışları atmak... Bunun ne anlama geldiğini Fenerbahçeliler de biliyordur, zaten herkesi kast etmiyorum. Tribünlere el kol hareketi yapılırsa, olta çekme hareketi yapılırsa... Sonra da 'Sevinmek bizim hakkımız değil mi?' diyorlar. Tabii ki sevinmek herkesin hakkı. Trabzonspor ilk defa evinde maç kaybetmiyor.

"SERDAR DURSUN'UN ARKADAŞLARINI UYARDIĞINI GÖRDÜM"

Fenerbahçe içinde de oyuncuların abartmasını engellemek isteyenler vardı. Mesela Serdar Dursun, ben kendi arkadaşlarını kaç kere uyardığını gördüm.

"BUNUN NERESİNDE ADALET VAR?"

Son olarak biraz önce bir haber aldık, taraftarlarımızdan birinin tutuklandığını öğrendik. Ben merak ediyorum. Türkiye'nin neresinde, hangi şehrine sahaya giren biri herhangi bir darp olayına girmediği halde tutuklanmıştır. Bunun neresinde adalet var?