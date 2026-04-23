Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor ZTK Samsunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karadeniz'de kupa ateşi yanıyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor, ezeli rakibi Trabzonspor’u konuk ediyor. 1967 yılında başlayan 59 yıllık rekabette bugüne kadar 66 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Ancak tek maçlık kupa atmosferinde Samsunspor, rakibini eleyerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı bugün saat kaçta? Kritik derbi hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak? İşte dev randevunun tüm detayları, istatistikleri ve muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 12:52 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 13:26
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. Samsunspor ile Trabzonspor, yarı final bileti için kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını son dört ekip arasına yazdıracak. 1967 yılında başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 66 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Ancak Samsunspor, sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmada sürpriz yaparak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ZTK çeyrek final karşılaşmasının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak bu dev mücadele bugün saat 18:45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor kanalında şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor - Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek.

TARİHİ REKABETTE 67. RANDEVU

İki takım arasındaki rekabetin kökeni 1967 yılına kadar uzanıyor. 66 maçta Trabzonspor 40, Samsunspor 13 galibiyet aldı. 13 maç berabere bitti. Bugüne kadar kupada 6 kez karşılaştılar. Trabzonspor 5 kez kazanırken, Samsunspor sadece 1 kez galip gelebildi. Süper Lig'deki 56 randevunun 33'ünü bordo-mavililer, 11'ini kırmızı-beyazlılar kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Augusto, Onuachu.

SON İKİ YILIN FİNALİSTİ

Fırtına, çeyrek finalde karşılaşacağı Samsunspor'u eleyerek yarı finale yükselmek istiyor. kupada 17 kez final oynayan ve 9 kez mutu sona ulaşan bordo-mavililer, yalnızca tur atlamayı değil, sezonun en önemli hedeflerinden biri görülen kupa yolculuğunu sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde Şampiyonlar Ligi hedefi devam etse de teknik heyetin sezonu kupayla taçlandırma ihtimalini ayrı bir başlık olarak önceliklendirdiği değerlendiriliyor. Son yıllarda finale yükselme başarısını sürdüren Trabzonspor, kupada oynadığı son iki finalde ise mutlu sona ulaşamadı. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile oynadığı finali 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon da G.Saray karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken; Samsun'daki maçı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.

