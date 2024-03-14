Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili futbolcular pas çalışması yaptı. Karadeniz ekibi, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı, çift kale maç ile tamamladı.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Fenerbahçe maçı hazırlıklarımız sürüyor 🔗 https://t.co/qQB9uP5c7v pic.twitter.com/Q1HuBaspvK— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 14, 2024