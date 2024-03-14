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Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 20:09
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Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili futbolcular pas çalışması yaptı. Karadeniz ekibi, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı, çift kale maç ile tamamladı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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