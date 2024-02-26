Trabzonspor'un galibiyeti yerel basında manşetlerde! İşte o yorumlar

Süper Lig'in 27'nci hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu galibiyetle ilklere de imza atmış oldu. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçında Hatayspor'u 2-0, Pendikspor'u 2-0, Adana Demirspor'u ise 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet aldı. Öte yandan Abdullah Avcı Kasım - Aralık 2021 tarihinin ardından ilk kez üst üste üç maçta kalesini gole kapatmış oldu.

TREZEGUET'İN ÇIKIŞI

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet, Afrika Kupası'ndan döndükten sonra ortaya koyduğu performansla hem takımına önemli katkı sağlıyor hem de istatistiklerde ilklere imza atıyor. Trezeguet, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor gol atma başarısını gösterirken, Türkiye kariyerinin en uzun serisini de yakalamış oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel basın da Trabzonspor'un galibiyetini farklı başlıklarla okurlarına aktardı.

İşte Trabzon yerel basınının manşetleri:

Taka gazetesi: Trabzon'un ayak sesleri

Kuzey Ekspres: Karadeniz'den çıkan çöl fırtınası

Karadeniz: 10'unla her şey güzel

Sonnokta: Kim tutar Trabzon'u

Günebakış: Trabzon seriye taktı.