Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Uğurcan Çakır: Hocamızın analizlerini uyguladık

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır: Hocamızın analizlerini uyguladık

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 19:27
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır: Hocamızın analizlerini uyguladık

Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum, asrın felaketi olalı 1 seneyi geçti. İnsanlar hakkın rahmetine kavuştu. Çok kötü bir gündü ama Hatay şehri ve Hatayspor çok iyi toparlandı. Çok üzücü olaylar yaşandı. Herkes zor şeyler yaşadı. Onlara tekrar geçmiş olsun demek istiyorum."

"Maçın başından sonuna kadar maçı domine ettik. Çalıştıklarımızın hepsini sahada gördüm. Oynanan oyundan zevk aldım. Hocalarımızı ve arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hatayspor'a da başarılar diliyorum bundan sonra. 4 maçtır kaybediyorduk, kötü bir gidişatımız vardı. Kupa maçı çok zordu. Hocamız her zaman geçiş dönemi sıkıntılar olabilir diyor. Bizim adımıza sıkıntılı bir geçiş dönemi oldu. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Bugün çok iyi oynadık. Hocamızın yaptığı analizlerin hepsini sahada uyguladık."

"Meunier de geldi, kariyerli bir futbolcu. Kupada ve bu maçta bize yardım etti. İnşallah Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyacağız."

DİĞER
Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı, Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'ı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali "zaman çok acımasız" dedirtti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Trabzonspor evinde Hatayspor'u devirdi!
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı: Trabzonspor inatçıdır!
Trabzonspor evinde Hatayspor'u devirdi!
ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
DEADPOOL 3 FRAGMAN İZLE
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 12 Şubat Pazartesi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bakan Bak'tan Cansu ile Gamze'ye tebrik! Bakan Bak'tan Cansu ile Gamze'ye tebrik! 19:43
Abdullah Avcı: Trabzonspor inatçıdır! Abdullah Avcı: Trabzonspor inatçıdır! 19:27
Uğurcan Çakır: Hocamızın analizlerini uyguladık Uğurcan Çakır: Hocamızın analizlerini uyguladık 19:25
Gamze Altun'dan altın madalya! Gamze Altun'dan altın madalya! 19:17
Santos'tan Muci ve Worrall sözleri! Santos'tan Muci ve Worrall sözleri! 19:09
Trabzonspor evinde Hatayspor'u devirdi! Trabzonspor evinde Hatayspor'u devirdi! 18:56
Daha Eski
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu! 18:48
"Gollerim sayesinde birçok çocuk G.Saraylı oldu" "Gollerim sayesinde birçok çocuk G.Saraylı oldu" 18:28
Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu oldu! Cansu Bektaş Avrupa şampiyonu oldu! 18:17
Millilerimizin aday kadrosu belli oldu! Millilerimizin aday kadrosu belli oldu! 16:44
Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! 16:44
Avcı'dan flaş transfer sözleri! Avcı'dan flaş transfer sözleri! 16:36