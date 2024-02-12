Trabzonspor'da Stefano Denswil: Meunier kalitesini konuşturdu!

Trabzonspor'un başarılı savunmacısı Stefano Denswil, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Kupa maçından sonra toparlanabilmek çok önemliydi. O maçtan kazandığımız öz güvenle birlikte iyi bir mücadele çıkarmak istiyorduk. Maçı domine eden taraf bizdik. Daha fazla gol atma fırsatı bulduk. İyi bir maç çıkardık."

"MEUNIER KALİTESİNİ KONUŞTURDU"

"Doğrusunu söylemek gerekirse, Meunier hakkında ne söyleyebilirim? Kendisini kanıtlamış oldu son 2 maçta. Kupada maçı 1-1'e getiren asisti yaptı. Kalitesini gösterdi. Kariyeri boyunca çok büyük takımlarda oynadı. Biz de kendisiyle Brugge'de birlikte oynadık. O bağı hiç koparmadık. İletişim halindeydik. Tanıdığınız birinin gelmesi sizi mutlu ediyor. O da elinden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyor."