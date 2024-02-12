Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Stefano Denswil: Meunier kalitesini konuşturdu!

Trabzonspor'da Stefano Denswil: Meunier kalitesini konuşturdu!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde Stefano Denswil, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 20:31
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Stefano Denswil: Meunier kalitesini konuşturdu!

Trabzonspor'un başarılı savunmacısı Stefano Denswil, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Kupa maçından sonra toparlanabilmek çok önemliydi. O maçtan kazandığımız öz güvenle birlikte iyi bir mücadele çıkarmak istiyorduk. Maçı domine eden taraf bizdik. Daha fazla gol atma fırsatı bulduk. İyi bir maç çıkardık."

"MEUNIER KALİTESİNİ KONUŞTURDU"

"Doğrusunu söylemek gerekirse, Meunier hakkında ne söyleyebilirim? Kendisini kanıtlamış oldu son 2 maçta. Kupada maçı 1-1'e getiren asisti yaptı. Kalitesini gösterdi. Kariyeri boyunca çok büyük takımlarda oynadı. Biz de kendisiyle Brugge'de birlikte oynadık. O bağı hiç koparmadık. İletişim halindeydik. Tanıdığınız birinin gelmesi sizi mutlu ediyor. O da elinden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyor."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz talip! Arda Güler'i bile gölgede bırakacak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Trabzonspor evinde Hatayspor'u devirdi!
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Enis Bardhi: Hak ederek kazandık!
Abdullah Avcı: Trabzonspor inatçıdır!
ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
DEADPOOL 3 FRAGMAN İZLE
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 12 Şubat Pazartesi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stefano Denswil: Meunier kalitesini konuşturdu! Stefano Denswil: Meunier kalitesini konuşturdu! 20:31
Volkan Demirel: Sezonun en kötü oyununu oynadık Volkan Demirel: Sezonun en kötü oyununu oynadık 20:31
Enis Bardhi: Hak ederek kazandık! Enis Bardhi: Hak ederek kazandık! 20:23
Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI 19:50
Bakan Bak'tan Cansu ile Gamze'ye tebrik! Bakan Bak'tan Cansu ile Gamze'ye tebrik! 19:43
Abdullah Avcı: Trabzonspor inatçıdır! Abdullah Avcı: Trabzonspor inatçıdır! 19:27
Daha Eski
Uğurcan Çakır: Hocamızın analizlerini uyguladık Uğurcan Çakır: Hocamızın analizlerini uyguladık 19:25
Gamze Altun'dan altın madalya! Gamze Altun'dan altın madalya! 19:17
Santos'tan Muci ve Worrall sözleri! Santos'tan Muci ve Worrall sözleri! 19:09
Trabzonspor evinde Hatayspor'u devirdi! Trabzonspor evinde Hatayspor'u devirdi! 18:56
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu! 18:48
"Gollerim sayesinde birçok çocuk G.Saraylı oldu" "Gollerim sayesinde birçok çocuk G.Saraylı oldu" 18:28