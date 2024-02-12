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Trabzonspor'da Enis Bardhi: Hak ederek kazandık!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Enis Bardhi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 20:31
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Trabzonspor'da Enis Bardhi: Hak ederek kazandık!

Trabzonspor'un Makedon yıldızı Enis Bardhi, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Öncelikle maçın ilk dakikasından itibaren domine ederek başladık. Her yönüyle maçı domine ettik. Bu sonuçlardan sonra reaksiyon göstermek istersiniz, bugün beraber oynarsak, zaten kendi yeteneğimizi gösterebileceğimizi, maçları kazanabileceğimizi konuştuk. Bizim için çok önemli oldu, hak ederek kazandığımız 3 puan oldu"

Oynadığı pozisyon hakkında konuşan Bardhi, "Öncelikle benim hep kullandığım bir sözüm var; "Oynayan numaralar değil, ayaklardır" Sezon başında forma numaramı değiştirdim. Bu forma numarasının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu kulübün ruhu sizi asla bırakmamaya itiyor. Son maçta bunu gösterdik. Bundan aldığımız öz güvenle birlikte sonraki maçların çok daha iyi olacağını düşünüyorum."

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