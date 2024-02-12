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Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor'u konuk edecek. Ali Şansalan, Trabzonspor - Hatayspor maçında düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 15:30
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Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hatayspor maçı 12 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım 7'si Süper Lig olmak üzere toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 15 maçta Trabzonspor'un 7 Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. İki takım Süper Lig'de ise bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor'un 3, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Hatay'da oynadıkları maçı ev sahibi takım 3-2 galip bitirmişti.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Orsic'in yanı sıra Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Pepe ile Onuachu kadroda yer alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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