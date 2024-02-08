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GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçta Mert Güzenge düdük çalacak. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının VAR hakemi ise Koray Gençerler olarak açıklandı. Aspor, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını canlı ve şifresiz yayınlayacak. İki ekip de kazanmak ve çeyrek finale çıkmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? A Spor canlı yayın bilgileri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 16:50 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 17:00
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GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Trabzonspor son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 8 Şubat Perşembe günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Orkun, Oğuzhan, Nzaba, Yasin, Alperen, Rahman, Ensar, Jimmy, Amilton, Yatabare, Kayode.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez, Denswil, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Nicolas Pepe ve Paul Onuachu forma giyemeyecek. Mislav Orsic, Hüseyin Türkmen, Filip Benkovic de sakat durumda.

ASpor CANLI YAYIN

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