Avcı'dan tepki

Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası hakemlere isyan etti:

Hakemler hakkında fazla konuşmam ama geçen hafta 1-0 galibim, top dışarı çıkıyor ve gol yiyorum. Bugün penaltı pozisyonu. Aynısı Fenerbahçe'yi 3-2 yendiğimiz maçta olmuştu. Mehmetcan'ın forması çıkmıştı ve penaltı verilmişti. Peki bugün niye verilmiyor? Bu top dönüyor gol oluyor. Devrede kırılma ile giriyorum.Trabzonspor vazgeçmez. Koyduğumuz hedefe önümüzdeki haftadan itibaren kazanarak devam edeceğiz.Transferle ilgili Başkan Ertuğrul Doğan çok yoğun çalışıyor. Bazen alacak gibi oluyoruz ama son anda olmuyor. Ekonomisi var bu işin, ülkesi var, şehri var. Kulübe zarar vermeden bir şeyler katabilmeyiz. Gelenler olduğu zaman yarışın içinde olacağız. İki oyuncumuz döndü, oyunumuz değişti. Trezeguet gününde olsaydı iki gol atardı.

AVCI'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta iç sahada 3-2 kaybedilen Kasımpaşa maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Fernandez ve Fountas'ın yerlerine Denswill ve Trezeguet'i 11'de görevlendirdi. Karadeniz devinde çok sayıda eksik nedeniyle altyapıdan Poyraz Efe Yıldırım ve Oğuzhan Yılmaz, Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosunda yer buldu.

TREZEGUET GERİ DÖNDÜ

Fırtına'nın kanat oyuncusu Trezeguet, 7 maç sonra 11'e döndü. Ligde son olarak 19'uncu haftadaki Ankara gücü karşılaşmasında 11'de oynayan 29 yaşındaki futbolcu, Mısır'ın Afrika Kupası kadrosunda yer almış ve 6'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç takımdan ayrı kalmıştı. Trezeguet yaklaşık 1 aylık aranın ardından görev yaptı. Denswil de 6 maç sonra formasını dün derbide giydi.