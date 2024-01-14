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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan o isme flaş sözler! "2 aydır ortada yok"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 19:26 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 19:30
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan o isme flaş sözler! "2 aydır ortada yok"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere biten Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Türkiye Kupası hedefimiz var şimdi. Müzesinde bir sürü kupası olan Trabzonspor, tekrar bu kupanın taliplisidir. Ortada bir kupa varsa, Trabzonspor her zaman buna taliptir."

"Antalyaspor, bizden iki gün önce oynadı. Sorgulamıyorum, sadece merek ediyorum, neden?"

"UMUT BOZOK ORTADA YOK"

"Afrika Kupası'na giden 3 oyuncumuz var, sakatlarımız var. Abdülkadir Ömür, Umut Bozok... Ben geleli 3 ay oldu, Umut Bozok iki aydır ortada yok. Abdülkadir ile umarım bize katılım sağlarlar, bunu bekliyorum."

"Oyun kalitesini bazen ben de beğenmiyorum."

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