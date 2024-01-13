Haberler Trabzonspor Fırtına transferde atağa kalktı! İşte takviye yapılacak mevkiler

Fırtına transferde atağa kalktı! İşte takviye yapılacak mevkiler

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer, tecrübeli sağ beki Larsen'in takımdan ayrılması ihtimaline karşı alternatif arayışlarına başladı. Fırtına, 3 pozisyon için daha kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 10:11
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Fırtına transferde atağa kalktı! İşte takviye yapılacak mevkiler

Trabzonspor, sağ bek mevkindeki transfer hareketliliğini sürdürüyor.

Takımın tecrübeli sağ beki Larsen, Malmö ve başka bir Avrupa ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Eğer Larsen Ocak ayı içinde ayrılırsa, Trabzonspor yönetimi iki yıldız futbolcuyu transfer listesine eklemeyi planlıyor.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre ara transfer döneminde öncelikle orta saha, stoper ve kanat oyuncularına yoğunlaşan Süper Lig devi, sağ bek pozisyonu için de alternatifler arıyor.

Larsen'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı bordo-mavililer, bonservis sorunu yaşamayacak isimlerle bu boşluğu doldurmak için hemen harekete geçecek.

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Samsunspor ile oynanan maç sonrası transfer yapmak istediklerini ancak kontenjan sıkıntısı nedeniyle bunun zor olduğunu açıkladı.

Öte yandan sezon başında Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan genç orta saha oyuncusu Tochi Chukwuani, Lyngby takımıyla olan sözleşmesini uzatmayı reddetti.

Danimarka Ligi'nde bu sezon gösterdiği 2 gol, 2 asistlik performansla dikkat çeken 20 yaşındaki Chukwuani, Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'nın diğer kulüplerinin de radarında.

Chukwuani'nin sezon sonunda serbest kalacak olması, transfer için önemli bir fırsat sunuyor.

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