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TRANSFER HABERLERİ | Roma'dan Uğurcan Çakır hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isimle İtalyan devi Roma'nın yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Roma'dan Uğurcan Çakır hamlesi!

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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, İtalyanların radarında. Rui Patricio ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma'nın yeni bir kaleci arayışına girip 3 adaya odaklandığı ve bu isimlerden birinin de Uğurcan Çakır olduğu ileri sürüldü.

Çizme basınında yer alan haberde Roma, milli eldivenin yanı sıra Monzalı Di Gregorio ve Lecceli Falcone'yi de yakından izliyor. Buna karşın bordo-mavili kulübe henüz Uğurcan Çakır ile ilgili resmi kanallardan veya menajerler vasıtasıyla herhangi teklif ulaşmadı. 27 yaşındaki milli kaleci Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 maça çıktı. Deneyimli eldiven, kalesinde 18 gol görürken, 5 maçta da kalesini gole kapatabildi.

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