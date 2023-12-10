CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor maçı (Gaziantep FK - Trabzonspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, N'Koulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Markovic, Dragus
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Bakasetas, Berat, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu