Haberler Trabzonspor CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor maçı (Gaziantep FK - Trabzonspor canlı anlatım)

CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor maçı (Gaziantep FK - Trabzonspor canlı anlatım)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 19:01
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor maçı (Gaziantep FK - Trabzonspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, N'Koulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Markovic, Dragus

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Bakasetas, Berat, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

DİĞER
İşte Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı! Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gece boyunca 250 noktada ölüm yağdırdılar
G.Saray'a çilek geliyor!
Başakşehir evinde kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı: Gerçekçi olmak gerekirse hedefimiz...
Ertuğrul Doğan'dan Kalkavan tepkisi!
ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI | Ardıç ne demek? Ardıç TDK anlamı
MEMUR MAAŞ HESAPLAMA 2024 | Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?
Asgari ücret TOPLANTISI ne zaman 2024? YENİ ASGARİ ÜCRET ne zaman belli olur?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı: Gerçekçi olmak gerekirse hedefimiz... Abdullah Avcı: Gerçekçi olmak gerekirse hedefimiz... 18:14
Kayserispor doludizgin! Kayserispor doludizgin! 18:01
Başakşehir evinde kazandı! Başakşehir evinde kazandı! 17:58
G.Antep FK - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu G.Antep FK - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu 17:23
Szymanski'ye 3 talip birden! Szymanski'ye 3 talip birden! 17:03
Buruk'tan Davinson kararı! İşte Kopenhag maçı 11'i Buruk'tan Davinson kararı! İşte Kopenhag maçı 11'i 16:57
Daha Eski
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:53
Kopenhag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Kopenhag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? 16:48
Kartal'ın Lugano mesaisi başladı! Kartal'ın Lugano mesaisi başladı! 16:27
F.Bahçe Trabzonspor'u tek golle geçti! F.Bahçe Trabzonspor'u tek golle geçti! 16:26
G.Saray deplasmanda kazandı G.Saray deplasmanda kazandı 16:25
G.Saray'da sıcak gelişme! Sanchez ve Ziyech... G.Saray'da sıcak gelişme! Sanchez ve Ziyech... 16:14