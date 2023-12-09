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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Mete Kalkavan tepkisi!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF 1. Lig'de oynanan Bandırmaspor-Kocaelispor maçında görev alan Mete Kalkavan için sert tepki gösterdi. İşte Doğan'ın sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 19:32
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Mete Kalkavan tepkisi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, MHK tarafından Bandırmaspor-Kocaelispor maçında hakem Mete Kalkavan'a görev verilmesine tepki göstererek, "her nasılsa karanlık bir güç, neredeyse iyiye giden her şeyin önünde duruyor ve akıl almaz yollarla Türk futbolunun önünü kesmeye devam ediyor" dedi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, MHK'ya tepki göstererek, "Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesi aslında gerçekten çok zor değil. Bunun için federasyonun içinde başta kardeşimiz Yalçın Orhan olmak üzere birçok iyi niyetli insan var ve var güçleriyle bu kirli düzenin temizlenmesi için çalışıyorlar. Fakat her nasılsa karanlık bir güç, neredeyse iyiye giden her şeyin önünde duruyor ve akıl almaz yollarla Türk futbolunun önünü kesmeye devam ediyor. Bardağı taşıran son damla bugün resmi hesaptan da olabilecek en net şekilde duyurduğumuz, söz verildiği halde yine eski düzenin kurucuları tarafından sözünden dönmüş bir Merkez Hakem Kurulu ve bunun önüne geçememiş bir federasyon boşluğu var. Verilen emeklere ve iyi niyetini koruyarak her şeyin daha iyi olması için çalışan dostlarımıza yazık oluyor. Bugün yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi; artık bu düzenin mutlaka yıkılması ve yerine temiz bir yapının kurulması gerekiyor" diye konuştu.

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