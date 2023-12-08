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Karakterli bir takım

Bjelica: Türkiye’nin gerçeği bu; baskı çok ve 10 maçta 12 teknik direktör değiştirdiler. Benim bıraktığım miras, olağanüstü karakterli bir ekipti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Karakterli bir takım

Trabzonspor sonrası Almanya ekibi 1. FC Union Berlin'e imza atan Bjelica flaş açıklamalarda bulundu. Ülkesi Hırvatistan'ın basınına konuşan Bjelica şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'deki dönemim oldukça olumluydu. Takımı aldığımızda zihinsel ve fiziksel olarak kötü durumdaydı. 16 oyuncunun değiştiği takımı Beşiktaş derbisine hazırladık ama Türkiye'nin gerçeği bu; baskı çok ve 10 maçta 12 antrenör değiştirdiler. Ben de aynı kaderi paylaştım. Bu sezon için Trabzonspor'un gerçeği üçüncü, dördüncü veya beşinci sıra. Galatasaray ve Fenerbahçe daha güçlüler. Benim bıraktığım miras, olağanüstü karakterli bir ekipti. Yeni teknik adam da bunu zaten onayladı."

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