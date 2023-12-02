Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı Bjelica'yı yakalıyor

Abdullah Avcı Bjelica'yı yakalıyor

Fırtına, Avcı ile çıktığı 97 Süper Lig maçında 55 galibiyet, 29 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Abdullah Avcı Bjelica'yı yakalıyor

Fırtına, Avcı ile çıktığı 97 Süper Lig maçında 55 galibiyet, 29 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Ligde 2020-21 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen 60 yaşındaki hoca ile bordo-mavililer, 32 maçta 18 galibiyet almıştı. Trabzonspor Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte geride kalan 5 haftada 2 basamak yükselerek 7. sıradan 5'inciliğe çıktı. Nenad Bjelica yönetiminde 8 maçta 12 puan toplayabilen Karadeniz devi, Avcı yönetiminde ise 5 haftada 11 puan elde etti. Avcı ile söz konusu periyotta hiç kaybetmeyen bordo mavili takımın bu sezon Trendyol Süper Lig'de aldığı 4 yenilgi de Hırvat çalıştırıcı döneminde geldi

Trendyol Süper Lig'de devre arası yaklaşırken, kadroda önemli bir değişim yaşanması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ideal 11'ini şekillendirirken, Bjelica döneminden itibaren formayı unutan çok sayıda isim yer alıyor. Sezon başında alınan Fernandez ve Umut Güneş şu ana kadar hiç oynamadı. Göktan Gürpüz, Kourbelis, Teklic ve Benkovic gibi isimler de uzun zamandır formaya hasret kaldı. Ayrıca Umut Bozok, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen de formayı bulamadı

HİÇ SÜRE ALAMADILAR

Umut Güneş 9 maçtır oynamazken, 7 kez kulübede yer aldı, 2 defa kadroya giremedi. Gol kralı olarak geldiği Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon oynayan ama bu sezon formayı unutan isimlerden Umut Bozok da 8 haftadır görev yapmıyor. Kerem Şen 12, Göktan Gürpüz 9, Teklic 5, Kourbelis 10 maçtır oynayamıyor. Benkovic ise son 5 haftada sadece bir dakika süre alabildi.

HEDEF 15 PUAN

LIGDE ilk yarının bitmesine 5 hafta kaldı. Fırtına'nın zirve ile arasında 11 puan fark var. Karadeniz devi kalan 5 maçı da kazanmak istiyor. Avcı ile çıkılan son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldığı göz önüne alındığında taraftarlar da büyük bir heyecanla yeniden şampiyonluk havası yaşamak istiyor.

ŞUT ÇALIŞTILAR

Karadeniz devi, Kayseri maçı hazırlıklarına devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon dinamik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Şut çalışması ile devam eden idman, çift kale maç ile bitti.

YENİLGİSİ YOK

Bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor. Bordo-mavili takım, 47 gün önce ikinci kez takımın başına getirdiği Avcı'nın yönetimindeki 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Süper Lig'de olaylı Hatayspor-Antalyaspor maçı! Uzun yıllar unutulmayacak karşılaşma: Volkan Demirel...
KKTC'de Yahudi istilası! 2 bine yakın şirket kurdular! 25 bin dönüm arazi aldılar
Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi!
Cimbom'a sol bek önerisi! Erden Timur ve Okan Buruk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da o varsa sorun yok!
Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi!
PLANLAR İPTAL! Fırtına hafta sonunu bekledi: Kimse dışarı çıkmasın (2 Aralık hava durumu)
İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 2 Aralık 2023
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var? 07:40
Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe 01:47
Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe 01:46
5'te 5 yaptık 5'te 5 yaptık 00:51
Larkin yetmedi Larkin yetmedi 00:52
Juventus son dakikada kazandı! Juventus son dakikada kazandı! 00:53
Daha Eski
Düelloda eşitlik Düelloda eşitlik 00:56
Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! 01:29
Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! 01:30
Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı? Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı? 22:54
Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i 22:54
Karagümrük rahat kazandı! Karagümrük rahat kazandı! 22:54