TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'dan Maksim Samorodov harekatı! Abdullah Avcı onayı verdi

Trabzonspor devre arası transferi için şimdiden kolları sıvadı. Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime bildirdiği bölgelerden biri de kanat forvet pozisyonu. Scout ekibinin çalışmalarından birçok isim çıkarken, Maksim Samorodov bu adaylar arasında parladı. Abdullah Avcı'da oyuncunun maç videolarını izledikten sonra Kazak futbolcuya onay verdi. Yaşı, maliyeti ve potansiyeli sebebiyle 21 yaşındaki oyuncu parladı. Fırtına, devre arasında Aktobe'li futbolcu için harekete geçecek. Samorodov'un da teklife sıcak yaklaşması bekleniyor.

GOLE BÜYÜK ETKİSİ VAR

Karadeniz temsilcisinin renklerine bağlamak istediği Maksim Samorodov kanat-forvet pozisyonunda oynuyor. İki ayağını da etkili kullanıyor. Bu sezon Aktobe formasıyla 30 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki futbolcu 7 defa fileleri sarsmayı başardı. 3 de asist yaptı. Ana pozisyonu sol kanat. Aynı zamanda forvet, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Trabzonspor oyuncuyu renklerine bağlaması halinde ikinci devre ciddi bir kanat rotasyonuna sahip olacak. Trezeguet, Edin Visca, Mislav Orsic, Nicolas Pepe'den oluşan radroya Samorodov da katılacak.