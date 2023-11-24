13 saniyede 6 çalım atmıştı

Fırtına'nın 2018 yılında İsrail ekibi Beer Sheva'dan 1.5 milyon euro'ya transfer ettiği Nwakaeme, Konyaspor maçında dört rakibine 13 saniye içinde tam 6 çalım atmış ve tez konusu olmuştu. Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Haim Bilon, Nijeryalı sol kanadın vücudunun esnekliğinin sırrını şu şekilde anlatmış: Sahip olduğu vücut yapısı, özellikle yüksek hızlarda yapılan hareketler sırasında ortaya çıkıyor. Bunu çıkaran ise kasın elastikiyet (esneklik) özelliklerinin ortaya çıkardığı kuvvet. Yer çekimine karşı yapılan hareketlerde, yere temas eden ektremitenin yapısında bulunan kas liflerinin boyu uzuyor. Güç kazanımı yer çekimine karşı koyacak türde hareket hızının arttığı fiziki aktiviteler sırasında ön plana çıkıyor. Önemli bir özellik.