Trabzonspor'dan Macar yıldıza kanca!

Trabzonspor'da devre arası yaklaşırken transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Bordo-Mavililer'in scoutları Avrupa'nın çeşitli kentlerinde transfer avına başladı. Listesinde Bartosz Slisz ve Amadou Diawara gibi yıldız isimler olan Karadeniz Fırtınası yeni bir ismin daha peşinde.

Geçtiğimiz günlerde Macaristan- Karadağ maçını izleyen Trabzonspor scoutlarının kimi izlediği de ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre. Karadeniz Fırtınası'nın hedefindeki bir diğer isim Adam Nagy... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Adam Nagy'nin transfer edilmesini çok istediği öğrenildi.

İtalya Serie B ekibi Pisa'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayabilen Nagy, güçlü fiziği ve top tekniğiyle dikkat çekiyor. 77 kez Macaristan Milli Takım formasını giyen Adam Nagy, Karadağ maçında fileleri havalandırmayı başarmıştı. Ülkesinin takımlarından Ferencvaros altyapısından yetişen Nagy, İtalya Ligi'nin köklü ekiplerinden Bologna ve İngiliz takımı Bristol City gibi takımların formasını giydi. Serie B'de şimdiye kadar 7 maçta görev alan tecrübeli oyuncunun gol veya asisti bulunmuyor.