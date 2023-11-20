TRANSFER HABERLERİ | Ola Brynhildsen gittiği yerde mutlu olamadı! Trabzonspor'a gelmek istiyor

Süper Lig devlerinden Trabzonspor bir önceki transfer döneminde Abdullah Avcı'nın isteğiyle Norveçli golcü Ola Brynhildsen ile yakından ilgilenmişti.

Bu transfer o dönem gerçekleşmemiş ve futbolcu Molde'den Danimarka ekibi Midtjyland'ın yolunu tutmuştu.

Son olarak futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Jim Solbakken, Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin konusu ise sezon başında Trabzonspor'a gelmek yerine Danimarka eibi Midtjylland'ın yoluu tutan Brynhildsen'in mutsuzluğu oldu.

Solbaken, futbolcunun Danimarka tercihi nedeniyle hata yaptığını düşündüğünü belirterek, eğer hala ilgilenmeye devam ediyorlarsa kendileriyle görüşmeye hazır olduklarını aktardı.