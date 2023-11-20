Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Ola Brynhildsen gittiği yerde mutlu olamadı! Trabzonspor'a gelmek istiyor

TRANSFER HABERLERİ | Ola Brynhildsen gittiği yerde mutlu olamadı! Trabzonspor'a gelmek istiyor

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un bir önceki transfer döneminde yakından ilgilendiği Norveçli golcü Ola Brynhildsen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun menajeri Jim Solbakken'in Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşme yaptğı aktarıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 12:03 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 12:12
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Ola Brynhildsen gittiği yerde mutlu olamadı! Trabzonspor'a gelmek istiyor

Süper Lig devlerinden Trabzonspor bir önceki transfer döneminde Abdullah Avcı'nın isteğiyle Norveçli golcü Ola Brynhildsen ile yakından ilgilenmişti.

Bu transfer o dönem gerçekleşmemiş ve futbolcu Molde'den Danimarka ekibi Midtjyland'ın yolunu tutmuştu.

Son olarak futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Jim Solbakken, Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin konusu ise sezon başında Trabzonspor'a gelmek yerine Danimarka eibi Midtjylland'ın yoluu tutan Brynhildsen'in mutsuzluğu oldu.

Solbaken, futbolcunun Danimarka tercihi nedeniyle hata yaptığını düşündüğünü belirterek, eğer hala ilgilenmeye devam ediyorlarsa kendileriyle görüşmeye hazır olduklarını aktardı.

DİĞER
Galler Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2024 Galler Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "50+1" açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır
F.Bahçe'den çifte transfer bombası!
G.Saray'a süper yetenek! Cimbom bombayı patlatıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
4 büyüklerin o yıldızları sezon sonu bedava!
KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI
CBÜ 172 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı
MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mertens G.Saray'dan ayrılıyor mu? Mertens G.Saray'dan ayrılıyor mu? 12:31
Gavi sezonu kapattı! Gavi sezonu kapattı! 12:29
Salah'a şok saldırı! Salah'a şok saldırı! 12:28
G.Saray'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı G.Saray'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı 12:04
Gittiği yerde mutsuz oldu! Fırtına'ya gelmek istiyor Gittiği yerde mutsuz oldu! Fırtına'ya gelmek istiyor 12:03
LeBron James'ten Alperen Şengün'e övgü! LeBron James'ten Alperen Şengün'e övgü! 11:57
Daha Eski
Şampiyon Novak Djokovic! Şampiyon Novak Djokovic! 11:47
F.Bahçe'den çifte transfer bombası! F.Bahçe'den çifte transfer bombası! 11:38
Kosova - Belarus maçı saat kaçta? Kosova - Belarus maçı saat kaçta? 11:16
Andorra - İsrail maçı saat kaçta? Andorra - İsrail maçı saat kaçta? 11:13
Romanya - İsviçre maçı saat kaçta? Romanya - İsviçre maçı saat kaçta? 11:10
Hırvatistan - Ermenistan maçı saat kaçta? Hırvatistan - Ermenistan maçı saat kaçta? 11:06