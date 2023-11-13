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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan devre arası maçı aldıran konuşma!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbide Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor, 12. hafta karşılaşmasında da evinde Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Maçın ilk yarısında etkili bir performans ortaya koyamayan bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın devre arasında öğrencilere yaptığı o konuşma maçı aldırdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:28
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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş açıklama!

Trabzonspor cuma akşamı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe galibiyetini taçlandırdı. Ancak maçın ilk yarısında bordo-mavili takım son derece etkisiz bir futbol sergiledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş açıklama!

İkinci devrede ise atılan gollerle galip gelindi ama geceye teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç sonu yaptığı açıklamalar damga vurmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş açıklama!

Hem öz eleştiri yapan ve kendi oyun anlayışını geliştirmeleri gerektiğini söyleyen hem de bireysel anlamda Mehmet Can, Baniya, Denswil gibi oyuncuların performanslarını isim vererek eleştiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın, devre arasında ve maçın ardından soyunma odasında da talebelerine sert şekilde uyarılar yaptığı ortaya çıktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş açıklama!

Kulüp, Konya karşılaşmasıyla ilgili iki video yayınladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş açıklama!

İki videoda tecrübeli çalıştırıcının, oyuncularına eleştirilerde bulunduğu gözüküyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş açıklama!

Avcı'nın özellikle devre arasında kurduğu, "Pasın şiddeti, pasın kalitesi, hepsini size gösterdik. Ne oldu heyecan? Sezon mu bitti, şimdi birbirinize sarılın ve çıkıp maçı kazanın" cümlelerindeki sert çıkışı dikkat çekti. 60 yaşındaki hoca, karşılaşma sonrası galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederken, "Kalitemizi artıracağız, çok daha fazla çalışacağız. Herkese teşekkürler ama çok daha iyi olmak zorundayız" diye uyardı. Avcı'nın milli maç arasında takıma verdiği 5 günlük izinden sonra bu konu üzerinde durması bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan maç sonu flaş açıklama!

AVCI DEMEK YÜKSELİŞ DEMEK

Konyasporu 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör değişimi işe yaradı. Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti. Karadeniz devi, başarılı hocanın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti, Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı. Fırtına, Bjelica yönetiminde 1.5 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı, Avcı ile 4 maçlık dönemde 2.5 ortalamaya ulaştı

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