TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan devre arası maçı aldıran konuşma!

Trabzonspor cuma akşamı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe galibiyetini taçlandırdı. Ancak maçın ilk yarısında bordo-mavili takım son derece etkisiz bir futbol sergiledi.
İkinci devrede ise atılan gollerle galip gelindi ama geceye teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç sonu yaptığı açıklamalar damga vurmuştu.
Hem öz eleştiri yapan ve kendi oyun anlayışını geliştirmeleri gerektiğini söyleyen hem de bireysel anlamda Mehmet Can, Baniya, Denswil gibi oyuncuların performanslarını isim vererek eleştiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın, devre arasında ve maçın ardından soyunma odasında da talebelerine sert şekilde uyarılar yaptığı ortaya çıktı.