TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan devre arası maçı aldıran konuşma!

Avcı'nın özellikle devre arasında kurduğu, "Pasın şiddeti, pasın kalitesi, hepsini size gösterdik. Ne oldu heyecan? Sezon mu bitti, şimdi birbirinize sarılın ve çıkıp maçı kazanın" cümlelerindeki sert çıkışı dikkat çekti. 60 yaşındaki hoca, karşılaşma sonrası galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederken, "Kalitemizi artıracağız, çok daha fazla çalışacağız. Herkese teşekkürler ama çok daha iyi olmak zorundayız" diye uyardı. Avcı'nın milli maç arasında takıma verdiği 5 günlük izinden sonra bu konu üzerinde durması bekleniyor.