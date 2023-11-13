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Enis Destan kendini buldu

Enis Destan bu sezon diğer yılların aksine çok farklı bir görüntü çiziyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Enis Destan kendini buldu

Bu sezon diğer yılların aksine çok farklı bir görüntü çiziyor. Destan, gösterdiği performansla şu ana kadar beğeni topladı ve ilerleyen süreçte daha fazla şans bulması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Warta Poznan'da kiralık geçirdikten sonra Trabzonspor'a geri dönen Destan, Abdullah Avcı döneminde süre almaya devam ediyor.

21 yaşındaki forvet, Konyaspor maçında oyuna girdikten sonra pozitif bir görüntü çizerken, Onuachu'nun golünde de asist yaptı. Enis, 10 lig maçında 217 dakika şans bulurken, 2 de gol attı.

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