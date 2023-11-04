Haberler Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler! "Hayatlarında görmedikleri tepkiyi..."

Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler! "Hayatlarında görmedikleri tepkiyi..."

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla mağlup ederken mücadelenin ardından bordo-mavili kulübün başkanı dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Doğan'ın hakemlerle ilgili söylediği sözler gündeme oturdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 22:06
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Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler! "Hayatlarında görmedikleri tepkiyi..."

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla mağlup ederken mücadelenin ardından bordo-mavili kulübün başkanı dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Doğan'ın hakemlerle ilgili söylediği sözler gündeme oturdu.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

Türk futbolunda başka şeyler gelişiyor. İnanılmaz, inanılmaz işler oluyor. İnanılmaz hareketler oluyor. İnanılmaz VAR kararları oluyor. Ben daha önce bu tarz konuşmak istemiyorum. Bazı şeyleri zorluyorlar. Biz Trabzonlular böyle çok zorlanacak insanlar değiliz. Bu terbiyesizliğin artık bitmesi lazım. Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum!

Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. Federasyon önce başka bir şey, sonra başka bir şey söylüyor. Pendik maçından sonra konuştuğumuzda orada da bir hakem sahtekarlığı vardı. Açık söylüyorum. Saha kenarında bir hakem geliyor 'Gördüm, vurdu, yüzüne dirsek attı' diyor. Pozisyonda dirsek yok ama gördüğünü söylüyor. Bu dediklerim sadece Trabzonspor için geçerli değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için de geçerli. Kimse sahada bunları istemiyor. Kimse, kimsenin hakkını yenmesini istemiyor. Ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın hakkı yensin istemem. Ben hakkım olmayan hiçbir şey istemiyorum. Kim bu operasyon yapan sahtekarlar!

Bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Federasyon, bu işe önlemini almazsa, açık ve net söylüyorum, hayatlarında görmedikleri tepkiyi bizden görecekler. Çok net söylüyorum bak!

Bir şeyin başında oturuyorsun. Adam gibi maç yönetin! Bize bir şey çalıyor, başkasına başka şey çalıyor. İnanılmaz bir sahtekarlık var. Bu düzenin değişmesi gerekiyor. Yoksa çok farklı kaoslarla karşı karşıya kalırız.

Güzel kelimeler kullanmak istiyorum güzel kardeşim. Gencecik insanlar bizler yüzünden karşı karşıya gelmesin. Terbiyemi bozmak istemiyorum. Herkes muzdarip bu işlerden. İnsanın aklı almıyor. Sen bunları niye yapıyorsun! Kimsin sen! Oturmuşsun VAR'ın başına, kader değiştiriyorsun! Kimsin sen, sana bu hakkı kim veriyor. Nasıl oturuyorsunuz evde çoluğunuz çocuğunuz karşısında. Hiç mi insanlığınız yok. Yok mu sizin dostunuz... Neyse, kusura bakmayın. Ben... İyi akşamlar.

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