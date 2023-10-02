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Kırıp dökmeyelim

Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, camiayı sabırla kulübe destek olmaya çağırdı. Ören, bu sezon sonuçların beklendiği gibi olmayabildiğini belirterek, "Hocanın sistem yetersizliği ya da eksikliği veya ülke futbolunu tanımama şanssızlığı olabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Kırıp dökmeyelim

Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, camiayı sabırla kulübe destek olmaya çağırdı. Ören, bu sezon sonuçların beklendiği gibi olmayabildiğini belirterek, "Hocanın sistem yetersizliği ya da eksikliği veya ülke futbolunu tanımama şanssızlığı olabilir. Bunu eleştirmek özgürlüktür. Ama aşırı duygusallık içine girip kırıp dökmenin gereği yok. Çünkü bu yönetenleri maceraya sürüklüyor. Kulübün ise maceraya tahammülü yok" dedi.

Teröre lanet olsun

Bordo mavililer, dün Ankara'da yapılan hain terör saldırısını kınadı. Trabzonspor sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralı emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz."

Yönetime destek

Kulüp üyelerine seslenen Ören, "İyi niyetiyle ağır bir mali yükün altına giren başkanın, gayreti kadar camianın da desteğine ihtiyaç var. Bu yüzden camianın, Trabzonspor'a büyük sabırla destek olması lazım. Trabzonsporlular, sevgi, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirelim" dedi.

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