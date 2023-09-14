SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Ognjen Bakic'in lisansını çıkardı

Transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, kadrosuna başta Nicolas Pepe olmak üzere önemli isimleri katmıştı.
Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden 20 yaşındaki Ognjen Bakic'in lisansı çıkarıldı.
OGNJEN BAKIC KİMDİR
Ognjen Bakic, 6 Ocak 2003 yılında Karadağ'ın Kotor kasabasında dünyaya geldi.
Futbol yaşantısına Karadağ ekibi OFK Grbalj'da başlayan merkez orta saha oyuncusu, 2019 yılında Slovenya temsilcisi Olimpija'nın altyapısına transfer oldu.
Ocak 2022'de Osijek tarafından transfer edilen Ognjen Bakic, Temmuz 2022'de Hırvat ekibi ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Karadağ Milli Takımı'nın çeşitli alt yaş gruplarında görev alan 20 yaşındaki futbolcu, Osijek ile şu ana dek 14 resmi maça çıkmıştı.