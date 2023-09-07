Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı!

Trabzonspor'da Djaniny ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC'de kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Bordo-mavililerden yapılan resmi açıklamada; Djaniny'nin Al Fateh kulübüne transfer olduğu ifade edildi. Fırtına bu transferden 1 milyon 80 bin dolar bonservis geliri elde edecek.

İşte o açıklama...

Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, Al Fateh Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Fateh Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.080.000.-USD ödeme yapacaktır.