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Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Djaniny ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililerden yapılan resmi açıklamada; 32 yaşındaki golcünün Al Fateh kulübüne transfer olduğu ifade edildi. Fırtına'nın transfer ücreti olarak 1 milyon 80 bin dolar kazanacağı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 18:01 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 18:14
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı!

Trabzonspor'da Djaniny ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC'de kiralık olarak geçiren 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Bordo-mavililerden yapılan resmi açıklamada; Djaniny'nin Al Fateh kulübüne transfer olduğu ifade edildi. Fırtına bu transferden 1 milyon 80 bin dolar bonservis geliri elde edecek.

İşte o açıklama...

Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, Al Fateh Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Fateh Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.080.000.-USD ödeme yapacaktır.

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