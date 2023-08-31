Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'a yenilerek camiayı üzmüştü. Galatasaray karşılaşması sonrasında alınan bu mağlubiyet ile çatlak sesler de yükselmeye başlamıştı. Rize maçının ardından Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyad Kafkas ile teknik direktör Nenad Bjelica'nın bir toplantı yaptığı öğrenildi. 2 saat süren bu görüşmeye Başkan Doğan rahatsızlığı sebebiyle telefondan görüntülü olarak katıldı. Toplantıda gündem takımdaki kötü gidişat ve Bjelica'nın "Kendilerini kulüpten üstün görenler var. Kimse kulüpten üstün değil" sözleri de masaya yatırıldı. Yönetim, olası disiplinsizliğin önüne geçmek için Bjelica'ya destek verileceğini açıkladı. Sorunların çözümü noktasında birlikte hareket edeceklerini vurguladı. Bjelica'dan da sadece takıma odaklanmasını istediler.

ALINAN KARARLAR

Transferler kısa süre içinde bitirilecek.

Oyunculara şu aşamada ceza verilmeyecek.

Bjelica'nın takım üzerinde alacağı kararları yönetim de onaylayacak.

Yönetim, hocadan gençlere güvenmesini istedi.