Meşaleler Sütlüce'de yakıldı

Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul’da geleneksel hale getirilen “Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak” etkinliği dün 14.00 - 23.00 saatleri arasında Sütlüce Nuri Killigil Parkı sahilinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Başkan Ertuğrul Doğan da katıldı. Horon ve kemençe performanslarının yanı sıra Özkan Meydan, Seren Uzun, Allame, Yasin Aydın, Sinan Yılmaz, Uğur Albayrak, Hami Bakan, Hilmi Yerekaban, Furkan & İlyas Derya ve Hasan Tiryaki folklor ekibi de sahne aldı.
Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul'da geleneksel hale getirilen "Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak" etkinliği dün 14.00 - 23.00 saatleri arasında Sütlüce Nuri Killigil Parkı sahilinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Başkan Ertuğrul Doğan da katıldı. Horon ve kemençe performanslarının yanı sıra Özkan Meydan, Seren Uzun, Allame, Yasin Aydın, Sinan Yılmaz, Uğur Albayrak, Hami Bakan, Hilmi Yerekaban, Furkan & İlyas Derya ve Hasan Tiryaki folklor ekibi de sahne aldı.