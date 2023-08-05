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Trabzonspor’dan dev sponsorluk anlaşması!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, kulüp tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bordo-mavililer, 5 yıllık kontratla toplam 1 milyar 500 milyon TL kazanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 14:53
Trabzonspor’dan dev sponsorluk anlaşması!

Trabzonspor'un 1 yıldır boşta bulunan isim sponsorluğunda uzun süren çalışmalarda sona gelindi. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile sponsor firma arasında 5 yıllık anlaşmaya imza atıldığı öğrenildi. Söz konusu anlaşma önümüzdeki hafta lansmanla duyurulacak ve bordo-mavili kulübün kasasına bu anlaşmayla 1 milyar 500 milyon TL girecek. Sponsorluk konusunda Başkan Doğan'dan uzun süredir sonuç bekleyen taraftarlar, stadın yeni isminin açıklanmasını heyecan ve merakla bekliyor.

İLK SPONSORDAN KDV DAHİL 29 MİLYON 500 BİN EURO GELİR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisindeki Akyazı Stadyumu, 3 yıl süren inşaat sürecinin ardından 18 Aralık 2016 tarihinde tamamlanarak görkemli şekilde açılmıştı. Trabzonspor'a kiralama yoluyla tahsis edilen 40 bin 872 kişi kapasiteli stadyumun ilk isim sponsoru, o dönemde başkanlık görevinde bulunan Muharrem Usta'nın şirketleri olmuştu. Usta'nın şirketleriyle 2017 yılının Ağustos ayında yapılan 5 yıl süreli anlaşmayla KDV dahil 29 milyon 500 bin Euro gelir elde edilmişti.

İSİM SPONSORLUĞU 1 YILDIR BOŞTAYDI

Bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2022 yılı sezon sonunda süresi dolmasından bu yana stat isim sponsoru boşta bulunuyordu. Önceki başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde yürütülen isim sponsorluğu için görüşmeler sürerken Ağaoğlu istifa ederek kulüpte olağanüstü kongreye gidilmişti. Dönemin Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın aday olarak başkan seçilmesi sonrasında süreci, yeni başkan Doğan devralmıştı. Olağanüstü kongrede stada sponsor bulunacağı vaadinde bulunan Doğan geçtiğimiz haftalarda sponsorluk konusunun gecikmesi hakkında, döviz kurunun hızlı yükselişi ve ödenecek kur bazında görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

YAKLAŞIK 47 MİLYON EURO'YU BULACAK

Trabzonspor tarihinin en yüksek meblağlı sponsorluk anlaşmasında, vergiler düşüldüğünde rakamların güncel döviz kuruyla 47 milyon Euro'yu bulacağı tahmin ediliyor. Bordo-mavili kulübün söz konusu kontratla her yıl kasasına 9 milyon Euro'dan fazla para girmesi bekleniyor.

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