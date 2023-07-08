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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Belaili bombası! Bonservisi elinde gelecek

Trezeguet'nin Fırtına'daki geleceği belirsiz. Arap ekipleri peşinde. Fırtına süper yıldızı için 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Mısırlı yıldızın ayrılma ihtimali üzerine Trabzonspor da boş durmuyor. Ajaccio ile kontratı sona eren Youcef Belaili ile ilk temas kuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Belaili bombası! Bonservisi elinde gelecek

Karadeniz ekibinde hareketli günler devam ediyor. Hem gelecek hem de gidecek oyuncularla ilgili birçok haber çıkıyor. Özellikle Mahmoud Trezeguet'nin adı Arap basınının gündeminden düşmüyor. Birçok Arap kulübünün Mısırlı yıldızı renklerine bağlamak istediği yazılıyor. Trabzonspor'un başarılı oyuncusu için 10 milyon euro istemesi Arap kulüplerinin şu aşamada en büyük sıkıntısı. Ancak Fırtına da takımın en yetenekli isimlerinden olan Trezeguet'yi daha düşük rakama satmayı düşünmüyor.

'YA GİDERSE' ÖNLEMİ

Bu sezon adeta para saçan Arap kulüplerinin bir anda bu rakamı gözden çıkarması durumunda Trezeguet ile vedalaşılacak. Alternatifsiz kalmak istemeyen bordo-mavililerin de Youcef Belaili'ye kanca attığı belirtildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre Ajaccio ile kontratı sona eren Cezayirli yıldız Trabzonspor'un gündemine girmiş durumda. Fransız basınında Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un da tecrübeli kanat oyuncusuyla ilgilendiği kaydedildi. Hücumda tüm bölgelerde rahatlıkla görev yapabiliyor.

İSTEYENİ ÇOK

Youcef Belaili'nin bonservisinin elinde olması sebebiyle onu isteyen çok. 31 yaşındaki oyuncu sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan ve Arap yarımadasından da teklifler alıyor. Bu sebeple seçeceği takım için acele etmiyor. Ancak Trabzonspor ismi onun için cezbedici bir öneri olarak hep aklında.

78

Cezayir'in son dönemde yetiştirdiği önemli yıldızlardan olan Yousef Belaili kariyerinde 272 maça çıktı. Fileleri 78 defa sarstı. 68 de asisti var. Ana mevkisi sol kanat. Aynı zamanda orta saha, sağ kanat, 10 numara ve yardımcı forvet pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

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