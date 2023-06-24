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Forma sponsoru Joma Türkiye

Fırtına, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşma sağladı. KAP'a gönderilen açıklamada, Joma Türkiye'nin 2023-24, 2024- 25 ve 2025-26 sezonlarını kapsayan üç sezon boyunca A takımın giyeceği maç formalarının yanı sıra kamp ile antrenman kıyafetlerini üreteceği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Forma sponsoru Joma Türkiye

Fırtına, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşma sağladı. KAP'a gönderilen açıklamada, Joma Türkiye'nin 2023-24, 2024-

25 ve 2025-26 sezonlarını kapsayan üç sezon boyunca A takımın giyeceği maç formalarının yanı sıra kamp ile antrenman kıyafetlerini üreteceği belirtildi. Tüm ürün ihtiyaçlarının bedelsiz karşılanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Joma, şirketimize her sezon için 15 milyon lira + KDV nakdi sponsorluk bedeli ödeyecektir. Sponsorluk bedeli her sezon için oluşan enflasyon etkisi göz önüne alınarak arttırılacaktır. Joma, sağlamış olduğu faydalar karşılığında, Trabzonspor'un teknik sponsoru ve taraftarlarımıza sunacağımız ürünlerin de tedarikçisi olacaktır."

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