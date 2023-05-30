Trabzonspor'un Giresunspor maçı kadrosu açıklandı! 4 isim kafilede yok

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi kafilede yer alan isimleri açıkladı.

Fırtına'da Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Doğucan Haspolat kafilede yer almadı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Dorukhan Toköz ise maç kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor'un Giresunspor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan, Muhammed Taha, Hakan, Arif, Eren, Larsen, Serkan, Taha, Bartra, Hüseyin, Siopis, Emirhan, Dorukhan, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Lahtimi, Markovic, Poyraz, Trezeguet, Visca, Umut