TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Hugo Mallo bombası!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ise Fırtına'nın transfer listesine sürpriz bir ismin dahil olduğu öğrenildi.

İspanya basını, Trabzonspor'un 14 yıldır Celta Vigo forması giyen sağ bek Hugo Mallo için devrede olduğunu yazdı. 31 yaşındaki İspanyol yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve Karadeniz devinin bu transferde oldukça ısrarlı olduğu belirtildi.

Fırtına'nın transfer gündeminde yer alan Hugo Mallo ile ilgili araştırmalar ise sıklık kazandı.

Hugo Mallo futbola şimdilerde formasını terlettiği Celta Vigo'nun alt yapısında başladı. Ardından takımın A seviyesine yükseldi.

Futbolcu kariyeri boyunca Celta Vigo formasını sırtına geçirdi. 31 yaşındaki sağ bek, Trabzonspor'a transfer olması halinde ise kariyeri boyunca ilk kez bir başka takımın formasını giyecek.