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Yusuf Yazıcı gözden düştü

2019-20 sezonu öncesinde 16.5 + 1 milyon euro'luk rekor bonservis ücretiyle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremedi. Son 2 maçın kadrosuna da alınmayarak gözden düştü. Yusuf, ligde sadece 13 maçta görev alırken 501 dakika forma giyip 3 gol attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Yusuf Yazıcı gözden düştü

2019-20 sezonu öncesinde 16.5 + 1 milyon euro'luk rekor bonservis ücretiyle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremedi. Son 2 maçın kadrosuna da alınmayarak gözden düştü. Yusuf, ligde sadece 13 maçta görev alırken 501 dakika forma giyip 3 gol attı.

100 MAÇTA 22 GOL ATTI
Yusuf daha önce şov yapmıştı. 2016-17'de 22 karşılaşmada 6, 2017-18'de 35 maçta 10 kez fileleri havalandıran oyuncu, 2018- 19'da 34 maçta 4 gol attı. Trabzonspor'daki ilk döneminde toplam 100 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf, 22 gol sevinci yaşadı.

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