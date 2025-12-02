CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Lemina ve Semedo'dan derbi sonrası dostluk mesajı

Lemina ve Semedo'dan derbi sonrası dostluk mesajı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo ve Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, 14. haftada oynanan dev derbinin ardından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çektiler. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 11:48
Lemina ve Semedo'dan derbi sonrası dostluk mesajı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan derbi, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.

Mücadele sonrası Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo ve Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın paylaşımları dikkat çekti. Semedo sosyal medya hesabından Lemina ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Günün sonunda her şey sevgi ve saygıdan ibaret kardeşim." notunu düştü. Lemina ise Semedo'nun bu paylaşımına, "Artık aynı takım için mücadele etmiyoruz ama sana olan sevgim aynı koca adam." şeklinde yanıt verdi.

İki futbolcu, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da beraber forma giymişti.

