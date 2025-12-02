Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, Jhon Duran'ın uzatma dakikalarında attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Son anlarda attığı kafa golüyle takımına 1 puanı getiren Kolombiyalı forvet, ülkesinde gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
İkinci yarıda oyuna girerek takımına uzatma dakikalarında 1 puan getiren Jhon Duran, ülkesinde gündem oldu. İşte 21 yaşındaki golcü için Kolombiya basınında atılan manşetler:
ESPN COLOMBIA: Jhon Duran, Fenerbahçe - Galatasaray maçında son dakikalarda dramatik bir gol attı
