Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, Jhon Duran'ın uzatma dakikalarında attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Son anlarda attığı kafa golüyle takımına 1 puanı getiren Kolombiyalı forvet, ülkesinde gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 12:28
Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

İkinci yarıda oyuna girerek takımına uzatma dakikalarında 1 puan getiren Jhon Duran, ülkesinde gündem oldu. İşte 21 yaşındaki golcü için Kolombiya basınında atılan manşetler:

Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

ESPN COLOMBIA: Jhon Duran, Fenerbahçe - Galatasaray maçında son dakikalarda dramatik bir gol attı

Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

EL TIEMPO: Jhon Jader Duran rahat bir nefes aldı: Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin galibiyet golünü attı

Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

CARACOL: Jhon Duran, Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtaran muhteşem golü attı

Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

ELESPECTADOR: Jhon Duran, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında son dakikalarda beraberlik golünü kaydetti

Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

NOTICIASCARACOL: Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla gol atıyor ve tarih yazıyor; bu istatistikle sonsuza dek hatırlanacak

Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

NOTICIASRCN: Jhon Jader Duran yine gol attı: Türk derbisinin son dakikasında muhteşem bir gol

Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

AS COLOMBIA: Jhon Durán, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kahramanı oldu

Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

FUTBOL RED: Duran imdada yetişti

Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

PUBLIMETRO: Jhon Duran, son dakikada attığı kritik golle takımının kahramanı ve kurtarıcısı oldu.

Jhon Duran Kolombiya'da gündem oldu! Galatasaray'a attığı gol sonrası...

LA LIBERTAD: Jhon Duran, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında beraberliği kurtarmasını sağladı

