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Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? TS - BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de dev derbi heyecanı futbolseverleri bekliyor. Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? TS - BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 16:46
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? TS - BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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