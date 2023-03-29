İki renk tek sevdamız

Karadeniz kulübünde başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan, resmi site üzerinden bir teşekkür konuşması yayımladı. Doğan, kulüp tarihindeki ve şehirdeki efsane isimleri andı, bordo-maviye duydukları aşkı anlatıp, projeleri için sabır ve destek istedi. İşte Doğan'ın o ifadeleri: "Değerli Trabzonsporlular; resmi olarak görevimize başladık. Bu süreçte bizlere destek veren, eleştirileriyle yol gösteren herkese teşekkür ediyoruz"



DEĞERLER BÜTÜNÜYÜZ

"Kulübümüz bir değerler bütünüdür. Bu bütünün içerisinde İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor, Karadenizgücü, Necmiati ve İdmanyurdu gibi çok sayıda takımımız vardır. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı vardır. Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mehmet Ali Yılmaz, Sadri Şener ve Ahmet Ağaoğlu vardır. Dozer Cemil, Kadir Özcan, Ali Kemal Denizci, Necmi Perekli ve Güngör Şahinkaya ile birlikte efsane futbolcularımız vardır"



EREN BÜLBÜL VARDIR

"8 şampiyonluk ve diğer kupalarımızın yanında Kıbrıs Barış Kupası vardır. Mustafa Çelik vardır. Mehmet Dalman vardır. Binbaşı Arslan Kulaksız vardır. Eren Bülbül vardır. Kazım Koyuncu vardır. Hepimiz bu çatının altında Bordo ile Mavi'yiz, iki renk tek sevdayız. Artık yeni bir yol açıyoruz. Bu yol zorluklar barındırıyor olabilir. Ancak tamamını aşacak bilgiye, beceriye, tecrübeye, ruha ve de 'inada' sahibiz"



MAKRO PLANIMIZ HAZIR

"Öncelikle sizlerden 'sabır' ve 'destek' istiyorum. Yakında camiamıza açıklayacağımız 5 yıllık makro plan dahilinde kısa, orta ve uzun vadede neler yapacağımızı daha net şekilde ortaya koyacağız. Hedeflerimiz gerçekleştiğinde kulübümüz, ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayacak, sağlam bir yapıya kavuşacak, ayaklarının üzerinde duracak hale gelecektir. Trabzonspor hepimizin ortak tutkusudur. Trabzonspor rahmetli gazeteci Cevat Ocak'ın kitabında ifade ettiği gibi, "O'na hayat verenlerin hayatıdır."



Şeffaflık sözü verdi

Başkan Ertuğrul Doğan sözlerini tamamlarken camiaya şeffaflık sözü verdi. Doğan "Bu ilkeden hareketle camiamıza temel ilkemiz olacak 'Atacağımız her adımda, yapacağımız her işte şeffaflık' sözünü veriyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.