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Yol haritası

Yeni başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin yapacağı işlerin programı belli oldu. Öncelik kulüp ekonomisinde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Yol haritası

Yeni başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin yapacağı işlerin programı belli oldu. Öncelik kulüp ekonomisinde.

1 350 MİLYON TL'LİK ÖDEME

Trabzonspor yönetimi, ilk icraatını mart ayı içinde ödenmesi gereken 350 milyon TL'lik gecikmiş borcun 140 milyon TL'sini sponsorlar ve hibe olarak kulübün kasasına koyarak başladı. Geri kalan kısım da yönetici katkılarıyla kapatılacak UEFA lisansı ile ilgili sorun ortadan kaldırılacak.

2 SPONSORLUK KONUSU,

Yeni başkan Ertuğrul Doğan bugün saat 13.00'te İstanbul'da önemli bir firmayla sponsorluk görüşmesi gerçekleştirecek. Ayrıca sezon sonuna kadar sponsor katkısı olarak kulübe asgari 500 milyon TL'lik bir kaynak oluşturulmaya çalışılacak.

3 ALTYAPI FAALİYETLERİ

Uzun zamandır kulübün altyapısı ile ilgili rapor hazırlayan Double Pass firmasının çalışmaları mayısta resmen tamamlanacak. Bu firmanın hazırlayacağı rapor harfiyen uygulanarak altyapı sil baştan dizayn edilecek. Yeni isimler takıma katılacak.

4 PİLOT TAKIM UYGULAMASI

Trabzonspor kulübü önümüzdeki hafta içerisinde şu an 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon ile pilot takım anlaşması yapacak. Ardından Ofspor ve Yomraspor ile pilot takım uygulaması gerçekleştirilecek.

5 İDARİ DEĞİŞİKLİKLER

Bordo-mavililer, kulüp idari yönetiminde de önümüzdeki günlerde bazı kapsamlı değişiklikler yaparak yeni profesyonellerle anlaşma imzalayacak.

6 3 FARKLI EKONOMİK PLAN

Başkan Ertuğrul Doğan, hafta içerisinde bir basın toplantısı düzenleyerek kulübün ekonomik olarak sürdürülebilir şartlara ulaşması için kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 farklı 5 yıllık makro ekonomik yapılanma planlamasını açıklayacak.

7 BÜTÇE DÜŞÜRÜLECEK

Trabzonspor'un şu an 38 milyon euro civarında olan maaş yükü sezon sonunda birçok oyuncu gönderilecek 20- 25 milyon euro seviyelerine çekilecek.

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