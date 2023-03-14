Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da flaş ayrılık! Fluminense'den Vitor Hugo harekatı!

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da flaş ayrılık! Fluminense'den Vitor Hugo harekatı!

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'u evinde 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon kadro planlamasını yapan bordo mavililere sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Fırtına'nın başarılı savunma oyuncusu Vitor Hugo'ya ülkesinden talip çıktı. İşte detaylar... | TS HABER

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 18:19
ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da flaş ayrılık! Fluminense'den Vitor Hugo harekatı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor. Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışında olan Fırtına'na evinde Orhan Ak yönetiminde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Brezilya basını Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısında ikinci golünü kaydeden Vitor Hugo'ya talip çıktığını duyurdu. Central da Bola'nın haberine göre, Fluminense kulübü Vitor Hugo ile sözleşme imzalayama yakın olduğunu duyurdu. Ayrıca 31 yaşındaki stoper oyuncusuyla America Mineiro ve Fiorentina kulüplerinin radarında olduğunu bildirdi.

Vitor Hugo bu sezon Trabzonspor formasıyla 31 maçta 3 gol katkısı sağladı.

Güncel piyasa değeri 5.75 milyon euro olan savunma oyuncunun bordo mavili kulüp ile 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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