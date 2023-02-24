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Hamsik’in yerine Vetlesen

Takımdan ayrılan Djaniny'nin Timur Suleymanov'a teklif yaptığı iddia edilen Trabzonspor için bir iddia da Norveç'ten geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Hamsik’in yerine Vetlesen
Takımdan ayrılan Djaniny'nin Timur Suleymanov'a teklif yaptığı iddia edilen Trabzonspor için bir iddia da Norveç'ten geldi... İddiaya göre Bundesliga takımlarının da devrede olduğu Hugo Vetlesen için temas kuruldu. Kulübü Bodo-Glimt ile oyuncunun transferi konusunda ilk görüşme yapıldı. Trabzonspor'a bu transferde Sörloth'un menajerinin aracılık yaptığı belirtildi. Bordo-mavililer sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlanan Hamsik'in yerine orta sahanın ortasında dinamo görevi görecek bir isim arıyor.
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