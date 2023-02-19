Efsaneyi kaybettik

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. Şampiyonluğu ilk kez Anadolu'ya taşıyan, 4 kez lig kupasını Trabzonspor'a getiren efsane isim Ahmet Suat Özyazıcı 87 yaşında hayata veda etti. Bir süredir alzehmier tedavisi gören büyük futbol adamı ikinci ligden çıkardığı Trabzonspor ile Süper Lig'de 4 kez şampiyonluk yaşamış ve tam 18 kupa kaldırmıştı. Trabzon'daki futbol kültürünün bağrında yetişen Özyazıcı, Trabzon'daki futbol kulüplerinin Trabzonspor çatısı altında birleşmesiyle bordo mavililerde futbolculuk kariyerine başladı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapan Özyazıcı, Fırtına'yı değişik dönemlerde çalıştırdı. Trabzonspor'un Anadolu ihtilali yaparak, 1975-1980 ve 1983-84 aralıklarında kazandığı şampiyonlukların mimarı oldu.

TARİHİ YENİDEN YAZMAYI BAŞARDI

Bu şampiyonluklarla Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmiş; İstanbul takımları olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında ilk kez bir Anadolu takımı şampiyon olmuştur. Özyazıcı'nın bu başarıları, onun Trabzonspor taraftarları arasında "efsanevi" olarak tanımlanmasını sağlamıştır. Özyazıcı ayrıca Türkiye'nin en çok şampiyonluk gören 2. yerli teknik direktörüdür. Özyazıcı ayrıca Trabzonspor'a kazandırdığı 4 şampiyonluğun yanı sıra 4 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu, 2 kez Başbakanlık Kupası şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu ve bir kere düzenlenen Kıbrıs Barış Kupası şampiyonluğu kazandırmıştır. Geçtiğimiz aylarda evde düşmesi sonucu kalçası kırılan Özyazıcı, ameliyat geçirmiş ancak eski sağlığına kavuşamamıştı.

BAKAN KASAPOĞLU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatı ardından bir açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

AHMET AĞAOĞLU: O EFSANEYDİ ACIMIZ BÜYÜK

"Ahmet Suat Özyazıcı sadece Trabzon için değil Türk futbolu için önemli bir isimdi. Trabzonspor'u bu noktaya getiren isimdi. Kulübümüzü başarıdan başarıya koşturan, efsane yılların önemli ismiydi. Acımız büyük. Önce Özkan (Sümer) hocayı kaybettik şimdi de Ahmet hocayı. Efsanelerimizi kaybediyoruz. Modern futbolu ve sistemi bu topraklara getiren isimdi kendisi. Türk futboluna örnek olan ve Türk futbolunun ileriye gitmesinde pay sahibiydi. Stadyumumuzda bir organizasyon yapıp, hocamızı uğurlayacağız. Çok üzgünüz."

ABDULLAH AVCI: HAYATINI TÜRK FUTBOLUNA ADADI

"Türk futbolu için, Trabzonspor için çok önemli bir isimdi. Anadolu'da büyük bir şehrin özellikle başlangıcını ve temellerini futbolla ilgili atan ve önemli katkı sağlayan, Trabzonspor'daki başlangıcı yapan isimdi. Allah'tan rahmen diliyorum. Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı ile beraber olma durumum oldu. Hem tanışma hem ziyaretlerim oldu. Hayatlarının büyük bölümünü hem Trabzonspor hem Türk futbolu için adamışlar. Önemli hizmetler yaptılar. Umarım bunların daha iyilerini biz ve bizden sonrakiler de yaparlar"

UĞURCAN ÇAKIR: ÖĞRETTİKLERİ BİZİM MİRASIMIZ

"Çok önemli bir değerimizi, futbolumuzun efsanesini kaybetmemizin üzüntüsünü yaşıyorum. Kazandırdığı şampiyonluklar ve kupaların yanı sıra öğrettiği Trabzonsporluluk en büyük mirasımız olacak. Başımız sağ olsun. Gerçekten de çok çok üzgünüz."

SARIYER'İ BALKAN ŞAMPİYONU YAPMIŞTI

Ahmet Suat Özyazıcı, Sarıyer'i çalıştırdığı dönemde İstanbul ekibini tarihi bir zafere taşımıştı. Ahmet Suat Özyazıcı'nın döneminde Sarıyer 1991-92 sezonunda finalde Galati'yi 0-0 ve 1-0'lık sonuçlarla mağlup ederek Balkan Şampiyonu olmuştu.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Ahmet Suat Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı, yaptığı açıklamada, uzun zamandır hastalığı nedeniyle evde tedavi gören efsanevi teknik direktörün akşam saatlerinde vefat ettiğini söyledi. Hakan Özyazıcı, bugün İskenderpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından Özyazıcı'nın cenazesinin toprağa verileceğini de kaydett

TAZİYE MESAJI PAYLAŞILDI

Türk futbolunun köklü çınarı Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerden taziye mesajları geldi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş başta olmak üzere tüm kulüpler "Türk futbolu ve Trabzonspor'un başı sağ olsun. Efsane ismi kaybettik" dediler.