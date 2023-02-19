Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'ten Ahmet Suat Özyazıcı'ya veda!

Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'ten Ahmet Suat Özyazıcı'ya veda!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor tarihine adını yazdıran efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı 87 yaşında hayatını kaybetti. Düzenlenen cenaze töreninde konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörler Abdullah Avcı ve Şenol Güneş, duygularını dile getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 11:51
Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'ten Ahmet Suat Özyazıcı'ya veda!

Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı, son yolculuğuna uğurlandı. Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, efsaneye veda konuşması yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, efsane isim için, "Çok önemli bir değerimizi, Trabzonspor'un temel taşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor'un ve Türk sporunun başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı Özyazıcı ile ilgili, "Gençliğimin efsane hocası. Trabzonspor'u 4 büyük yapan, uzaktan seyrettiğimiz ve hayranlık duyduğumuz bir insandı. Trabzonspor ailesinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş ise, "Ölüm kaçınılmaz bir sondur. Yakın zamanda bir sürü insanları kaybettik depremde. Onlar da bizim kardeşimiz ama yakınlarımızı kaybedince acıyı bir kez daha yaşıyoruz. Zaman içinde ölümleri normalleştiriyoruz, kabuk bağlıyor. Ama içimizde hüzün var. Ahmet Suat Özyazıcı herkesin sevdiği, saydığı ve gurur duyduğu, başarılı bir futbol ve aile hayatı olan bir insandı. Hikayeleri çok büyüktü. Böyle değerli insanlar asla unutulmaz. Onlar yoku var ettiler." dedi.

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