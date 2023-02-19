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Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika Trabzonspor haberleri... 87 yaşında vefat eden Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 13:38
Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Trabzonspor'a ilk şampiyonluğunu yaşatan efsane teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, dün akşam saatlerinde evinde hayata veda etti.

Bordo mavili camianın saygı duyulan ismi için eski Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu Millet Bahçesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonsporlu futbolculardan Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un eski başkanları, eski futbolcular ve Özyazıcı'nın ailesi katıldı.

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