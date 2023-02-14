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Trabzonspor'un yeni transferi Lazar Markovic şehre geldi!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor kanat mevkisini Lazar Markovic ile güçlendirdi. Ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiralanan yıldız oyuncu, sözleşme görüşmelerini ilerletmek için şehre geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 22:01
Trabzonspor'un yeni transferi Lazar Markovic şehre geldi!

Trabzonspor'da devr arası transfer çalışmaları sürüyor. Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın mali yükünü karşılama kararı almıştı. 17 takımın bu iki kulüpte forma giyen ve futbola devam etmek isteyen oyunculara sezon sonuna kadar kapılarını açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kulüpler, transfer edecekleri oyuncuların bu sezonki maaşını da üstlenmiş olacak.

Trabzonspor, depremler dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon'a geldi.

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