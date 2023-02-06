Djaniny ayrıldı

ORDO-mavili takımda G.Saray derbisi öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Antalya-spor maçında kaçırdığı goller nedeniyle tepki çeken ve tribünler tarafından ıslıklanan Djaniny, ayrılma kararı aldı. Derbi için kafile ile İstanbul'a giden 31 yaşındaki forvet, burada teknik heyet ve yönetimle görüşerek ısrarlı bir şekilde ayrılma yönünde talebini iletti. Yeşin Burun Adalı yıldız, Al Sharjah'dan gelen teklifi kabul etmek istediğini dile getirdi. Abdullah Avcı kalmasını istediğini söylemesine rağmen futbolcu ikna olmadı. Sezon sonuna kadar BAE ekibine kiralık gidecek Djaniny, derbi kadrosundan çıkarıldı. Sezon başında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan Djaniny, bu sezon ligde 17 maçta görev yaparken, gol atamadı