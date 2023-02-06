Haberler Trabzonspor Djaniny ayrıldı

Djaniny ayrıldı

Fırtına, 31 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar Al Sharjah’a kiraladı. Yeşin Burun Adalı yıldızın ayrılmak isteği bu kararda etkili oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Djaniny ayrıldı
ORDO-mavili takımda G.Saray derbisi öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Antalya-spor maçında kaçırdığı goller nedeniyle tepki çeken ve tribünler tarafından ıslıklanan Djaniny, ayrılma kararı aldı. Derbi için kafile ile İstanbul'a giden 31 yaşındaki forvet, burada teknik heyet ve yönetimle görüşerek ısrarlı bir şekilde ayrılma yönünde talebini iletti. Yeşin Burun Adalı yıldız, Al Sharjah'dan gelen teklifi kabul etmek istediğini dile getirdi. Abdullah Avcı kalmasını istediğini söylemesine rağmen futbolcu ikna olmadı. Sezon sonuna kadar BAE ekibine kiralık gidecek Djaniny, derbi kadrosundan çıkarıldı. Sezon başında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan Djaniny, bu sezon ligde 17 maçta görev yaparken, gol atamadı
DİĞER
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan korkutan depremin ardından ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi!
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir bina çöktü! Dehşet anları kamerada
Usta yorumcudan G.Saray yönetimine çağrı: Acil kaleci...
Güneş listeyi belirledi! İşte Beşiktaş'ta bileti kesilenler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu?
Çakar'dan penaltı yorumu! "Tartışmasız..."
Diyanet İşleri Başkanı'ndan son dakika deprem açıklaması!
Kahramanmaraş artçı son depremler ve büyüklükleri
Altında anlık son durum ve canlı takip!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Muslera açıklaması! G.Saray'dan Muslera açıklaması! 01:18
Barcelona Sevilla engelini geçti! Barcelona Sevilla engelini geçti! 01:17
Nice Marsilya deplasmanında kazandı! Nice Marsilya deplasmanında kazandı! 01:17
Nice Marsilya deplasmanında kazandı! Nice Marsilya deplasmanında kazandı! 01:16
Barcelona Sevilla engelini geçti! Barcelona Sevilla engelini geçti! 01:12
G.Saray'dan Muslera açıklaması! G.Saray'dan Muslera açıklaması! 01:12
Daha Eski
Barça Sevilla engelini geçti! Barça Sevilla engelini geçti! 01:07
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:55
Borini'de kritik gün! F.Bahçe son kozunu oynuyor Borini'de kritik gün! F.Bahçe son kozunu oynuyor 00:51
Hakan asist yaptı Milano derbisinde Inter kazandı! Hakan asist yaptı Milano derbisinde Inter kazandı! 00:44
Hakan asist yaptı Milano derbisinde Inter kazandı! Hakan asist yaptı Milano derbisinde Inter kazandı! 00:44
İtalyan basını G.Saray'ın transferini açıkladı! İtalyan basını G.Saray'ın transferini açıkladı! 00:40