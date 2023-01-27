Haberler Trabzonspor Maskeli gol kralı

Maskeli gol kralı

Zaman zaman yaptığı hatalarla gündeme gelen Bartra, İspanyol gazetesi Marca'da manşet oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Maskeli gol kralı
Zaman zaman yaptığı hatalarla gündeme gelen Bartra, İspanyol gazetesi Marca'da manşet oldu. Trabzonspor formasıyla 25 maçta oynayan ve 3 gol atan 32 yaşındaki İspanyol stoper için "Maskeli gol kralı" manşeti atıldı. Haberde ayrıca Bartra'nın Türk Ligi'ndeki en iyi 10 defans oyuncusundan birisi olduğu ifadelerine yer verildi.

Gbamin sahaya çıktı

Sakatlığı nedeniyle son 3 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Gbamin, saha çalışmalarına başladı. Sol dizinde ağrıları bulunan 27 yaşındaki ön liberonun kısmen iyileştiği ve her geçen gün antrenman temposunu daha da artıracağı belirtildi. Hatayspor maçında kadroda olup olmayacağı ise bugün netleşecek.
DİĞER
Aydın Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan Şebnem Özinal isyan etti! 'Sanata ve sanatçıya verilen değer bu mu?'
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo Miami’deki evlerini satmaya karar verdi! İşte nedeni...
Fransız yıldızın menajerinden F.Bahçe ve Beşiktaş'a flaş teklif!
İranlı Messi'yi G.Saray'a önerdiler! Buruk'un kararı bekleniyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'yı bekleyen kritik viraj! 72 saatte bir...
Bakasetas sezonu
Memur emekli maaş farkı yattı mı son dakika?
Denizli Buldan Çal Çardak Serinhisar TOKİ kura çekilişi canlı izle
Denizli Çal Serinhisar TOKİ kura çekiliş sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide yarı finale yükselen Real Madrid! Derbide yarı finale yükselen Real Madrid! 01:49
Derbide yarı finale yükselen Real Madrid! Derbide yarı finale yükselen Real Madrid! 01:48
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:36
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? 01:36
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 01:35
F.Bahçe Beko ASVEL'e kaybetti! F.Bahçe Beko ASVEL'e kaybetti! 01:23
Daha Eski
Beşiktaş'tan 6 numara hamlesi! İşte teklif yapılan isim... Beşiktaş'tan 6 numara hamlesi! İşte teklif yapılan isim... 01:22
Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam Fırtına'da çifte ayrılık! Süper Lig ekibi ile anlaşma tamam 01:22
Beşiktaşlı yıldıza 2 maç men cezası! Beşiktaşlı yıldıza 2 maç men cezası! 01:22
Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti! Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti! 01:21
Galatasaray'dan 2 imza! Resmen açıklandı Galatasaray'dan 2 imza! Resmen açıklandı 01:21
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 01:21