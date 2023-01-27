Zaman zaman yaptığı hatalarla gündeme gelen Bartra, İspanyol gazetesi Marca'da manşet oldu. Trabzonspor formasıyla 25 maçta oynayan ve 3 gol atan 32 yaşındaki İspanyol stoper için "Maskeli gol kralı" manşeti atıldı. Haberde ayrıca Bartra'nın Türk Ligi'ndeki en iyi 10 defans oyuncusundan birisi olduğu ifadelerine yer verildi.
Gbamin sahaya çıktı
Sakatlığı nedeniyle son 3 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Gbamin, saha çalışmalarına başladı. Sol dizinde ağrıları bulunan 27 yaşındaki ön liberonun kısmen iyileştiği ve her geçen gün antrenman temposunu daha da artıracağı belirtildi. Hatayspor maçında kadroda olup olmayacağı ise bugün netleşecek.