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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Jean Kouassi'ye Wuhan kancası!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Bordo mavili ekipte Fatih Karagümrük'e kiralanan Jean Kouassi için eski kulübü devrede. İşte Trabzonspor'un Kouassi'den beklediği ücret. (TS TRANSFER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 09:26
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Jean Kouassi'ye Wuhan kancası!

Trabzonspor, K.Gümrük'te kiralık oynayan Kouassi'yi eski kulübü Wuhan'a gönderme konusunda prensipte anlaştı.

Kulüpler arasında yazışmalar devam ederken gün içerisinde bir Çin ekibi de resmi teklif iletti. Öncelik Wuhan'a verildi. Kadroya bedelsiz katılan Kouassi için sözleşmesindeki 2022-2023 sezonu için 1 milyon euro garanti ücret ve 400 bin euro'luk imza ücretini ödememek şartıyla fesih yapılacak.


Trabzonspor'a geçen sezon bedelsiz olarak transfer edilen sol kanat oyuncusu, forma giydiği 22 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sağlamıştı.

Bordo mavili ekipte beklentileri karşılamayan oyuncu sezon başında Fatih Karagümrük'e 700 bin Euro ve şarta bağlı olarak 300 bin Euro bedelle gönderilen oyuncunun maaşını, sözleşmesi gereği Trabzonspor ödüyordu.

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